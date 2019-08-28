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Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости

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© instagram.com

© instagram.com

Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.

Авария, ставшая причиной гибели 36-летней женщины, произошла 27 августа в пустыне Алворда, штат Орегон.

Подробности инцидента держатся в тайне.

Как пишет газета, в октябре 2013 года Комбс побила женский рекорд скорости передвижения на четырехколесном автомобиле, который продержался 48 лет. Она сумела развить скорость до 732 километров в час, а весь участок трассы преодолела со средней скоростью 632 км/ч. В сентябре 2016 года Комбс улучшила свое рекордное достижение до 768 км/ч.

Ранее сообщалось, что французский велогонщик Франсуа Жисси не справился с управлением и разбился насмерть при попытке установить новый мировой рекорд скорости.

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