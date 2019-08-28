В Госдуме оценили слова Коломойского о частичном снятии санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский предложил властям Украины выступить за частичное снятие с России международных санкций в том случае, если народные республики Донбасса вернутся под контроль Киева.

«Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17 июля, когда они сбили „Боинг“, были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся», — заявил Коломойский порталу «Цензор.нет».

По словам олигарха, западные партнеры Украины «мечтают хотя бы частично эти санкции снять», и Киеву приходится «каждые полгода дрожать — оставят санкции или не оставят». Особенно тяжело приходится украинским дипломатам, когда европейские страны видят, что украинская сторона не предпринимает реальных усилий для достижения мира в Донбассе, признал он. По мнению Коломойского, Киеву выгодно «разменять» часть санкций на территории в Донбассе, пока Европа сама не отказалась их поддерживать.

Комментируя российским журналистам идеи Коломойского, член комитета Государственной думы по международным делам, депутат Антон Морозов заявил, что «никакие санкции России не вредят», а сама политика санкционного давления на Россию совершенно неприемлема.

«Украинские санкции вообще не заметны в России. Однако для украинской экономики это действительно большая проблема. На Украине закрываются предприятия, которые традиционно взаимодействовали с Россией, т. е. были экономически связаны с нашей страной. Таким образом, люди теряют работу и зарплату. Поэтому если исходить из интересов украинцев, то эти санкции вредны для них», — заявил Морозов в беседе с ФАН.



Парламентарий подчеркнул, что прекращение вооруженного гражданского конфликта в Донбассе возможно только с помощью выполнения Минских соглашений. «Это является единственным возможным способом урегулирования. Он международно одобрен соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. Любые варианты по исключению давления на Россию и снятия санкций мы приветствуем, но это больше нужно Украине, чем нам», — заключил Морозов.



Напомним, в украинских СМИ о социальных сетях упорно циркулируют слухи о близости Коломойского президенту Владимиру Зеленскому. Они основаны на то, что Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана — личного адвоката и советника Коломойского.

Ранее «Ридус» писал о том, что в том же интервью Игорь Коломойский предложил не переизбирать Владимира Зеленского на второй президентский срок в том случае, если несколько миллионов граждан Украины не вернутся на родину из-за рубежа. «Мы стартуем сейчас с 35 миллионами жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн», — заявил олигарх.