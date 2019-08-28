Тест: Какие у вас сильные и слабые стороны?

Личностные тесты рассказывают о людях много всего интересного. Ассоциативные тесты обращаются к нашему подсознательному и говорят о нас даже то, что мы скрываем от самих себя. Эта визуальная головоломка укажет ваши слабые и сильные стороны. Взгляните на картинку и скажите, где сидит этот человек — внутри дома или снаружи? Отвечайте первое, что придёт в голову!

Какой ответ вы дали? Согласны с результатом? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!