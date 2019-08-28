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Появилось видео с погоней голого мужчины за полицейским

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© youtube.com

© youtube.com

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее обнаженного молодого человека, гонявшегося за сотрудником полиции в округе Питтсильвания, штат Виргиния, на востоке США.

Как сообщает CBS 42, этот инцидент произошел при попытке стража порядка задержать 19-летнего Мэтью Бернарда, который подозревался в совершении тройного убийства.

По данным телеканала, жертвами преступника стали две женщины и ребенок. Одно из тел было обнаружено местным жителем на дороге, а два других нашли в доме.

На кадрах видно, как абсолютно голый Бернард выбегает на лужайку и пускается в погоню за полицейским. Тот же обороняется при помощи газового баллончика.

Затем молодой человек замечает стоящего у пикапа мужчину в очках и принимается его душить. Чтобы отогнать нападавшего, полицейский применяет резиновую дубинку, после чего начинает преследовать убегающего злоумышленника.

В сообщении телеканала уточняется, что в итоге Бернард был задержан и помещен под стражу. В настоящее время ведется следствие.

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