Появилось видео с погоней голого мужчины за полицейским
- 28 августа 2019, 16:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Сети опубликовано видео, запечатлевшее обнаженного молодого человека, гонявшегося за сотрудником полиции в округе Питтсильвания, штат Виргиния, на востоке США.
Как сообщает CBS 42, этот инцидент произошел при попытке стража порядка задержать 19-летнего Мэтью Бернарда, который подозревался в совершении тройного убийства.
По данным телеканала, жертвами преступника стали две женщины и ребенок. Одно из тел было обнаружено местным жителем на дороге, а два других нашли в доме.
На кадрах видно, как абсолютно голый Бернард выбегает на лужайку и пускается в погоню за полицейским. Тот же обороняется при помощи газового баллончика.
Затем молодой человек замечает стоящего у пикапа мужчину в очках и принимается его душить. Чтобы отогнать нападавшего, полицейский применяет резиновую дубинку, после чего начинает преследовать убегающего злоумышленника.
В сообщении телеканала уточняется, что в итоге Бернард был задержан и помещен под стражу. В настоящее время ведется следствие.
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