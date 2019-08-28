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16 трогательных комиксов о том, что любовь и доброта делают мир лучше

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

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Художник Чоу Хон Лам (Chow Hon Lam) рисует трогательные комиксы без слов, которые показывают, как важны любовь, доброта и забота в нашем мире.

Я создал комиксы под названием TeeyouTu, чтобы напомнить людям, как важно заботиться друг о друге. В моих рисунках нет слов, поэтому они будут понятны жителям всей планеты. Небольшое проявление внимания всегда согревает сердце и делает этот мир лучше, — говорит иллюстратор.

Публикуем для вас эти добрые и атмосферные иллюстрации, чтобы вы обняли близких и улыбнулись незнакомцам.

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Ранее «Ридус» публиковал семь тёплых и душевных иллюстраций, которые наглядно показывают, что такое любовь.

Ламповые иллюстрации лучше всего демонстрируют, что счастье в семейной жизни заключается в мелочах.

Каждый, кто состоит или состоял в отношениях, найдёт себя в остроумных комиксах, которые показывают жизнь с женой, ежедневные забавы, радости и горести.

А ещё мы рассказывали вам про художника, который проиллюстрировал очень странные вещи, увиденные в окно. Да-да, мы тоже очень удивились!

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