16 трогательных комиксов о том, что любовь и доброта делают мир лучше
- 28 августа 2019, 14:14
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
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Художник Чоу Хон Лам (Chow Hon Lam) рисует трогательные комиксы без слов, которые показывают, как важны любовь, доброта и забота в нашем мире.
Я создал комиксы под названием TeeyouTu, чтобы напомнить людям, как важно заботиться друг о друге. В моих рисунках нет слов, поэтому они будут понятны жителям всей планеты. Небольшое проявление внимания всегда согревает сердце и делает этот мир лучше, — говорит иллюстратор.
Публикуем для вас эти добрые и атмосферные иллюстрации, чтобы вы обняли близких и улыбнулись незнакомцам.
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Ранее «Ридус» публиковал семь тёплых и душевных иллюстраций, которые наглядно показывают, что такое любовь.
Ламповые иллюстрации лучше всего демонстрируют, что счастье в семейной жизни заключается в мелочах.
Каждый, кто состоит или состоял в отношениях, найдёт себя в остроумных комиксах, которые показывают жизнь с женой, ежедневные забавы, радости и горести.
А ещё мы рассказывали вам про художника, который проиллюстрировал очень странные вещи, увиденные в окно. Да-да, мы тоже очень удивились!
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