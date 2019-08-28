Коломойский назвал условие потери власти Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский вновь взбудоражил украинскую общественность своим новым интервью, в котором предложил не переизбирать Владимира Зеленского на второй президентский срок в том случае, если несколько миллионов граждан Украины не вернутся на родину из-за рубежа.

«Мы стартуем сейчас с 35 миллионами жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей — это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн», — заявил Коломойский порталу «Цензор.нет».



«Я себя ни в каких проектах на должностях не вижу, я просто готов помогать — если президент пять лет будет заниматься возвращением украинцев домой. Вот я хочу, чтобы через десять лет у нас было не 35 миллионов, а 42, не считая Крыма. Я вижу, чтобы у нас в стране хотя бы на 5—7 миллионов увеличилось население. Чтобы люди вернулись и хотели жить в Украине», — добавил олигарх.

Согласно итогам переписи 2001 года, население Украины составляло более 48 миллионов человек. Коломойский отметил, что своим успехом на выборах Владимир Зеленский во многом обязан экс-президенту Петру Порошенко, который олицетворял собой все то худшее, что было в прошлом Украины.



«Порошенко, как явление, включает в себя всех — и Ющенко, и Тимошенко, и Кучму, и олигархов, включая, может быть, меня, хотя мне это очень неприятно. Но, в принципе, так оно и есть, к сожалению. И теперь всех нас поганой метлой…» — признался Коломойский.



Накануне Владимир Зеленский отметил 100 дней на посту президента Украины. За этот срок, несмотря на полное отсутствие политического опыта у него самого и многих членов его команды, новому украинскому лидеру удалось распустить Верховную раду и сформировать парламентское большинство из своих сторонников. Это позволит Зеленскому уже в ближайшие дни сформировать правительство по своему усмотрению. Также президент сменил 19 глав областных администраций и пообещал отправить в отставку всех оставшихся, тем самым полностью обновив состав губернаторов. Заметное сопротивление оказывает только мэр Киева Виталий Кличко.

За 100 дней президентства Владимир Зеленский дважды созванивался с Владимиром Путиным, причем по своей инициативе. Мира в Донбассе пока добиться не удалось, но было заключено перемирие, а Москва и Киев договорились об обмене задержанными и осужденными лицами по формуле «33 на 33». Наконец, Зеленский успел интенсивно поработать на международной арене, правда в этом направлении он получил максимум критики от оппонентов в связи с рядом дружественных заявлений в адрес России от лидеров стран Запада.

