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00107

Россия потратит на проведение матчей ЧЕ-2020 по футболу более 6 млрд рублей

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© A.Savin / wikimedia.org

© A.Savin / wikimedia.org

Около 6,3 миллиарда рублей придется потратить на проведение четырех матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге.

Такие данные приводятся в проекте постановления правительства «О программе подготовки организации российской части турнира».

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов, следует, что из федерального бюджета планируется выделить 2,586 миллиарда рублей, а из бюджетов субъектов — еще 3,729 миллиарда.

Как известно, помимо трех встреч группового этапа, в Петербурге состоится один четвертьфинальный матч, запланированный на 3 июля 2020 года.

Самые дешевые билеты на петербургские матчи чемпионата Европы по футболу будут стоить 50 евро (около 3600 рублей по текущему курсу). 

Напомним, матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года впервые пройдут на территории сразу 12 стран. 24 лучшие сборные континента примут Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт и Глазго. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Примечательно, что на организацию прошедшего летом 2018 года в России чемпионата мира по футболу было потрачено, по оценкам оргкомитета, 688 миллиардов рублей.

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