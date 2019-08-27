Двое экс-полицейских фиктивно прописали в Москве более 64 тысяч мигрантов

Перед судом предстанут двое бывших полицейских, которые незаконно поставили на учет более 64 тысяч мигрантов и получили взятки на общую сумму в 44 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она также отметила, что по делу проходят еще шесть человек, не имевших отношения к госслужбе. Их обвиняют в организации преступного сообщества, получении и даче взятки в особо крупном размере, а также в организации незаконной миграции и легализации.

Следствием установлено, что с июля 2016 года по октябрь 2017 года сотрудники полиции, работавшие в Новой Москве, создали преступное сообщество вместе с их 58-летней родственницей и вовлекли в него еще несколько людей.

По словам собеседницы агентства, преступная деятельность этой группы была выявлена при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших полицейских по факту покушения на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле тысячи мигрантов получили прописку в бане и поликлинике.

«Ридус» также писал о том, что суд приговорил жителя Екатеринбурга к четырем с половиной годам колонии строгого режима за прописку мигрантов. С августа по сентябрь 2017 года он зарегистрировал в своей квартире 198 иностранцев. С каждого мужчина брал по 500 рублей.