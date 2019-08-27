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Кормившая ребенка грудью ВИЧ-инфицированная петербурженка пойдет под суд

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© flickr.com

© flickr.com

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело на ВИЧ-инфицированную местную жительницу, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».

Свою вину женщина не признала, поскольку не желала заразить ребенка ВИЧ-инфекцией, сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Кривонос.

Она уточнила, что дело будет рассматриваться по существу 9 сентября в Московском районном суде Петербурга, которому также предстоит решить вопрос о лишении женщины родительских прав, чего пытаются добиться органы опеки.

Адвокат добавила, что ее подзащитная знала о своем диагнозе, но отказывалась его принять и не знала, что кормление грудным молоком может причинить ребенку вред. «О ВИЧ-инфекции ей сообщили по телефону и в дальнейшем, исходя из своих личных особенностей и представления о медицине, она выбрала для себя позицию бездействия», — пояснила агентству Кривонос.

По ее словам, в настоящее время ребенок находится в детском доме. Мать же пытается сделать все, чтобы его вернуть. Она осознала свое заблуждение в отношении ВИЧ-инфекции, приняла диагноз и встала на учет в СПИД-центр. Кроме того, она видится с ребенком и покупает для него необходимые вещи.

Ранее российское правительство внесло на рассмотрении Госдумы законопроект, предусматривающий возможность усыновлять детей ВИЧ-инфицированным и больным гепатитом.

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