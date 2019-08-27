Пьяный житель Азова угнал эвакуатор, угрожая его водителю пистолетом

Водитель автомобиля Ауди А4, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил на трассе в Азовском районе ДТП, после чего угнал эвакуатор, на котором находилась его машина.

Угрожая травматическим пистолетом и произведя несколько выстрелов в воздух, он заставил водителя эвакуатора следовать в один из гаражных кооперативов города Азова.

Там их увидел сторож, который и вызвал сотрудников полиции.

Стражи порядка задержали 36-летнего угонщика. На него было заведено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщается на сайте ГУМВД по Ростовской области.

Ранее в Сети было опубликовано видео, в котором водитель угоняет собственный автомобиль с эвакуатора.