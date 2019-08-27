найти ×
   
  • USD +0.29
    66.26
  • EUR +0.21
    73.61
СохранитьСохранено0
×

10110

Полицейский в Пятигорске сбил на служебной машине ребенка

Small default
© stavropol.sledcom.ru

© stavropol.sledcom.ru

В Пятигорске возбудили уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на служебном автомобиле 9-летнего ребенка.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 августа.

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, в это время инспектор полиции обгонял машину.

В результате ребенок попал под колеса его машины. С полученными травмами мальчика госпитализировали в реанимацию

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Месяц назад, как сообщал «Ридус», в Минераловодском городском округе Ставропольского края водитель мусоровоза совершил наезд на 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок скончался на месте.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
26064056читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
524655813читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

009007читать позжечитаю позже

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют20 августа

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

-204365читать позжечитаю позже