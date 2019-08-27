Полицейский в Пятигорске сбил на служебной машине ребенка
- 27 августа 2019, 13:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Пятигорске возбудили уголовное дело в отношении полицейского, сбившего на служебном автомобиле 9-летнего ребенка.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 августа.
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, в это время инспектор полиции обгонял машину.
В результате ребенок попал под колеса его машины. С полученными травмами мальчика госпитализировали в реанимацию
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Месяц назад, как сообщал «Ридус», в Минераловодском городском округе Ставропольского края водитель мусоровоза совершил наезд на 9-летнего мальчика, в результате чего ребенок скончался на месте.
Войти через социальные сети: