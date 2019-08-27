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На МАКС-2019 впервые показали космический ядерный буксир

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© youtube.com

© youtube.com

На открывшемся в подмосковном Жуковском Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) продемонстрировали макет космического ядерного буксира, разработка которого идет в настоящее время в России, сообщает РИА Новости.

Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой впервые представлен широкой общественности.

Ядерный буксир, предназначенный для транспортировки грузов в дальнем космосе, включая создание в перспективе баз на планетах, демонстрируется на стенде КБ «Арсенал» в павильоне Роскосмоса, отмечает агентство.

В целом на нынешней выставке представлена продукция 77 предприятий авиационной и космической отрасли, добавляет телеканал «360».

Как писал «Ридус», в середине августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сейчас ведутся активные работы по созданию «межпланетного буксира, который будет использовать ядерную энергию».

За неделю до этого госкорпорация «Роскосмос» опубликовала отчет о своей работе за 2018 год, в котором сказано о завершении первого этапа проектирования «транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса», также известного как «ядерный буксир».

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