Европейский суд присудил вдове и матери Сергея Магнитского 34 тысячи евро

Власти России нарушили право юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на жизнь. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Кроме того, в решении суда говорится, что во время заключения Магнитского было допущено плохое обращение с ним, а также не было проведено эффективного расследования причин его гибели в СИЗО.

Суд также решил, что арест юриста фонда Hermitage Capital был неоправданно долгим.

При этом ЕСПЧ отклонил жалобу на нарушение прав Магнитского в связи с его задержанием, отметив, что власти «имели разумные основания подозревать» юриста в причастности к налоговым махинациям

Тем не менее в суде подчеркнули, что это не могло быть основанием для содержания Магнитского под стражей дольше года.

В связи с вышеозначенным суд обязал Российскую Федерацию выплатить вдове и матери Сергея Магнитского компенсацию в размере 34 тысяч евро.

В пресс-службе Министерства юстиции России отметили, что ведомство в течение трех месяцев примет решение, будет ли обжаловать вердикт в Большой палате ЕСПЧ или выплатит представителям Магнитского компенсацию.

Как писал «Ридус», в ноябре прошлого года в Генпрокуратуре РФ отметили, что не исключают отмены приговора бывшему заместителю начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрию Кратову (он был оправдан в 2012 году по делу о халатности, возбужденному после смерти арестованного Сергея Магнитского), а также — возобновления расследования обстоятельств кончины юриста.

Ранее представитель надзорного ведомства Михаил Александров заявил, что Сергея Магнитского и других партнеров Браудера могли отравить химическим веществом. «В частности, рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединение алюминия, которые спровоцировали развитие у них острой печеночной недостаточности, таким образом, была инсценирована картина их естественной смерти», — сообщил Александров.



В мае прошлого года испанская полиция отпустила Уильяма Браудера, задержанного по запросу России. По его словам, его освободили после того, как гендиректор Интерпола посоветовал игнорировать российский запрос. Браудер тогда отметил, что это был шестой запрос об экстрадиции со стороны России.

Напомним, Сергей Магнитский оказывал юридические услуги, в том числе и фонду Браудера Hermitage Capital Management. В 2008 году он был арестован по обвинению в пособничестве в укрывательстве от налогов. В следующем году он скончался в СИЗО «Матросская Тишина» при подозрительных обстоятельствах.

Следствие озвучивало версию, что Магнитский умер от токсического шока и острой сердечной недостаточности. Защита настаивала, что причиной смерти стал отказ медиков от оказания помощи, и указывала, что в первоначальном акте о смерти была информация о закрытой черепно-мозговой травме.