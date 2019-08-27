Плутону снова хотят вернуть классификацию планеты

Руководитель NASA Джим Брайденстайн на последней конференции заявил, что по-прежнему считает Плутон планетой. Такого же мнения придерживается еще ряд известных ученых.

Конференция была посвящена памятной дате — 13 лет с того дня, как Плутон перестали считать планетой и перенесли в разряд карликовых планет.

Но последнее время ученые проводили немало исследований Плутона, и Брайденстайн считает, что планете нужно вернуть прежний статус.

«Просто чтобы вы знали, на мой взгляд, Плутон — это планета. Вы можете написать, что директор NASA объявил Плутон планетой еще раз», — сообщил он на конференции.



Напомним, что карликовыми планетами называют небесные тела, которые вращаются по орбите вокруг Солнца, имея достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать форму, близкую к сферической.

На данный момент в Солнечной системе шесть карликовых планет. Среди них — Плутон, Церера, Макемаке, Эрида, Хаумеа и Седна.

Карликовые планеты нельзя отнести ни к астероидам, так как они слишком крупные для них, ни к планетам, так как размер их в этом случае, наоборот, слишком мал. Одна из карликовых планет раньше считалась самым крупным астероидом — это карликовая планета Церера.



О том, что Плутон является карликовой планетой, говорили еще советские астрономы, но только несколько лет назад их догадки подтвердились.

24 августа 2006 года ученые впервые дали определение термину «планета». Плутон не подпадал под это определение, и его причислили к новой категории карликовых планет. Сейчас специалисты NASA считают, что действующая классификация несовершенна и требует пересмотра.