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ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

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© Алексей Дружинин/ТАСС

© Алексей Дружинин/ТАСС

Президента России Владимира Путина не оштрафуют за езду на мотоцикле без шлема. Такой ответ пришел юристу Максиму Чихунову из ГИБДД Севастополя, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее юрист просил ведомство привлечь главу российского государства к ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В ответе ГИБДД Чихунову объяснили, что глава государства имел полное право ехать без шлема в связи с тем, что «во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается». Поэтому нормы «правил на участников перечисленных мероприятий не распространяются».

© Facebook.com

Тем не менее юрист собирается оспаривать ответ ГИБДД, полагая, что законы одинаковы для всех граждан, а участники дорожного движения, вне зависимости от мероприятия, обязаны следовать нормам безопасности.

Как сообщал «Ридус», 10 августа президент России Владимир Путин принял участие международном байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованном мотоклубом «Ночные волки». Российский лидер приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал» с коляской. Вместе с ним на мотоцикле, к которому был прикреплен российский триколор, прибыли глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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