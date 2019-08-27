ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Президента России Владимира Путина не оштрафуют за езду на мотоцикле без шлема. Такой ответ пришел юристу Максиму Чихунову из ГИБДД Севастополя, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее юрист просил ведомство привлечь главу российского государства к ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В ответе ГИБДД Чихунову объяснили, что глава государства имел полное право ехать без шлема в связи с тем, что «во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается». Поэтому нормы «правил на участников перечисленных мероприятий не распространяются».

Тем не менее юрист собирается оспаривать ответ ГИБДД, полагая, что законы одинаковы для всех граждан, а участники дорожного движения, вне зависимости от мероприятия, обязаны следовать нормам безопасности.



Как сообщал «Ридус», 10 августа президент России Владимир Путин принял участие международном байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе, организованном мотоклубом «Ночные волки». Российский лидер приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал» с коляской. Вместе с ним на мотоцикле, к которому был прикреплен российский триколор, прибыли глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.