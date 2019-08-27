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Кино

Назван самый популярный российский фильм XXI века

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Эксперты медиапроекта «Кино Mail.ru» назвали самый популярный российский фильм XXI века.

Специалисты изучили отечественные картины, снятые с 2001 года по настоящее время, и выявили те, которым зрители на проекте поставили максимальное число оценок.

Выяснилось, что самой популярной российской кинолентой нового века стала «Легенда № 17» — спортивная драма с Данилой Козловским в главной роли. Именно за этот фильм больше всего проголосовали в каждой из возрастных групп. Картина рассказывает о жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.

Кроме того, у зрителей в возрасте от 18 до 24 лет наиболее популярными фильмами оказались «В спорте только девушки», «Кухня в Париже» и «Горько!».

Кинолюбители в возрасте от 25 до 34 лет отметили картины «Географ глобус пропил», «Битва за Севастополь» и «Левиафан».

Россияне в возрастной группе от 35 до 44 лет отдали предпочтение фильмам «Сталинград», «Остров» и «Жмурки».

У зрителей старше 45 лет наиболее популярными оказались кинокартины «Адмирал», «9-я рота» и «В августе 44-го», отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», недавно в США выбрали десять лучших фильмов о Второй мировой войне.

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