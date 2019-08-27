Компанию Johnson & Johnson осудили за превращение жителей США в наркоманов

Суд штата Оклахома признал компанию Johnson & Johnson виновной в развитии опиоидного кризиса в США и приговорил к штрафу в 572 миллиона долларов. Потерпевшими от действий фармацевтического гиганта признаны шесть тысяч жителей штата.

Телеканал CNN назвал решение суда «вехой» в истории правосудия Оклахомы. Не менее красноречив был и сам судья Тэд Балкман, который заявил, что корпорация «вводила в заблуждение людей и содействовала опиоидному кризису в Оклахоме», а ее маркетинговая кампания «преувеличивала эффективность препаратов для лечения хронической боли и преуменьшала риск возникновения зависимости», в результате чего кризис с опиоидами «разорил» штат.

Выслушав приговор, юристы Johnson & Johnson объявили, что планируют обжаловать «ошибочное» решение. В некоторых других штатах компании удалось выиграть судебные процессы.

«Компания уверена, что у нее есть веские основания обжаловать это решение. Мы признаём, что кризис с опиоидами является чрезвычайно сложной проблемой общественного здравоохранения, и мы глубоко сочувствуем всем пострадавшим. Мы работаем с партнерами, чтобы найти способы помочь нуждающимся», — сказано в заявлении исполнительного вице-президента Johnson & Johnson Майкла Уллманна.

По официальным данным, около двух миллионов американцев употребляют лекарственные опиоиды в качестве наркотиков, приобретая их на законных основаниях. В 2015 году в США от передозировки таких медикаментов погибло свыше 33 тысяч человек — больше, чем в автокатастрофах. Эксперты называют нынешнюю ситуацию самым тяжелым кризисом в области употребления наркотических средств за всю историю Америки.



В 2017 году проблема растущего количества смертей в результате передозировок опиоидных лекарственных препаратов в США была признана на высшем уровне: президент Дональд Трамп назвал ситуацию «наркотическим кризисом» и потребовал принять чрезвычайные меры. Все это обернулось для крупнейших фармакологических компаний многочисленными исками на огромные суммы.

Кроме того, с Johnson & Johnson судятся люди, заболевшие раком. В 2018 году компания была признана виновной в производстве продукции с канцерогенными компонентами, суд обязал ее выплатить 4 миллиарда 690 миллионов долларов двум десяткам пострадавших женщин. Годом ранее больная раком американка отсудила у Johnson & Johnson 417 миллионов долларов.