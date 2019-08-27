Сильнейший ливень затопил Владивосток

Во Владивостоке в ночь на вторник, 27 августа, сильнейший ливень подтопил дороги, жилые дома и офисные здания.
За ночь в городе выпало 40 мм осадков при норме в месяц 156 мм — то есть почти треть месячной нормы.
Многие участки дорог в городе затоплены, автомобили погружаются в воду практически по капот. В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.
Фактически улицы города превратились в реки.
Оползни, спровоцированные сильным потоком воды, сходили прямо на проезжие части дорог и портили машины, сообщается на сайте Примгидромета.
По данным регионального управления МЧС, во вторник и среду в Приморском крае ожидаются сильные ливневые дожди.
Как сообщал «Ридус», несколько дней назад сильнейшие ливни обрушились на Сочи. За полтора часа многие улицы в различных частях города оказались под водой.
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