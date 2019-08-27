Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Почти 34 миллиона россиян попадают в так называемую квалификационную яму (skills mismatch), поскольку их компетенции либо избыточны, либо недостаточны для выполняемой ими в настоящее время работы.

Такие данные приводятся в докладе международной консалтинговой компании BCG и международной некоммерческой организации World Skills, который был подготовлен при поддержке Росатома.

В документе отмечается, что «квалификационная яма» является глобальной мировой проблемой, так как 1,3 миллиарда человек в мире, что составляет 23% всех работников на нашей планете, выполняют работу, не соответствующую их навыкам.

Если в России число таких работников составляет 33,9 миллиона человек, то в странах Северной и Южной Америки — 87,6 и 58,6 миллиона соответственно.

По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, данную ситуацию усугубляют современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет, оставляя без работы около миллиона человек, отмечает РИА Новости.

Как сообщал «Ридус», ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что уже в 2020 году из российских колледжей и техникумов исчезнут около 100 специальностей.