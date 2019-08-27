Пенсионерам-льготникам компенсируют проезд до места отдыха за границей

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обязать Пенсионный фонд России частично оплачивать пенсионерам-льготникам проезд до места отдыха за рубежом, сообщает газета «Коммерсант».

Ведомство опубликовало поправки к закону, в которых предлагает учесть результаты судебной практики последних лет, когда большинство льготников (99%) успешно оспаривает отказы фонда в выплате компенсаций.

В частности, к категории пенсионеров-льготников относятся жители Крайнего Севера.

Правда, как отмечает издание, предложенная законопроектом компенсация будет покрывать лишь часть проезда по территории России.

Живущие на Крайнем Севере пенсионеры имеют право раз в два года обратиться за компенсацией проезда к месту отдыха, которую им возмещают деньгами или билетами на проезд, напоминает URA.RU.