Пенсионерам-льготникам компенсируют проезд до места отдыха за границей
- 27 августа 2019, 08:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило обязать Пенсионный фонд России частично оплачивать пенсионерам-льготникам проезд до места отдыха за рубежом, сообщает газета «Коммерсант».
Ведомство опубликовало поправки к закону, в которых предлагает учесть результаты судебной практики последних лет, когда большинство льготников (99%) успешно оспаривает отказы фонда в выплате компенсаций.
В частности, к категории пенсионеров-льготников относятся жители Крайнего Севера.
Правда, как отмечает издание, предложенная законопроектом компенсация будет покрывать лишь часть проезда по территории России.
Живущие на Крайнем Севере пенсионеры имеют право раз в два года обратиться за компенсацией проезда к месту отдыха, которую им возмещают деньгами или билетами на проезд, напоминает URA.RU.
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