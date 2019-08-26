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Названа причина пожара в монастыре XIV века в центре Москвы

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века был вызван неисправной проводкой, выяснили журналисты.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано», — заявили прессе в столичном главке МЧС.

Как сообщал «Ридус», в Богородице-Рождественском женском монастыре по адресу Рождественка, дом 20 загорелась кровля одной из жилых построек. Сигнал о возгорании кровли в двухэтажном здании поступил в 19:07. Пожару был присвоен первый номер сложности из пяти возможных, в его тушении приняли участие около 15 расчетов. В итоге пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать, никто не пострадал.

В результате пожара сгорела крыша деревянного здания, которое не является объектом культурного наследия. На территории обители ведутся реставрационные работы, поэтому окончательно причина ЧП будет установлена после изучения экспертами всех обстоятельств происшествия.

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Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд

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© Википедия

© Википедия

Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года. Таким образом, он успешно преодолел отметку в 718 дней и побил предыдущий рекорд непрерывного полета — 717 дней, 20 часов и 42 минуты. Пока мало что известно о секретном объекте, кроме того, что длительный срок эксплуатации обеспечивается солнечными батареями и отсутствием экипажа на борту.

Работы над проектом были начаты Boeing и NASA в 1999 году. Испытания — в 2010 году. Первая миссия длилась 224 дня. Каждая последующая — примерно на 200 дней дольше предыдущей. Исходя из этого, можно предположить, что нынешний, пятый, визит на орбиту завершится еще через несколько месяцев. Эта тенденция к увеличению срока ставит вопрос о том, зачем ВВС США нужен корабль на орбите в течение нескольких лет.

Издание Engadget напоминает, что X-37B «разработан для того, чтобы нести экспериментальную полезную нагрузку — высокотехнологичные камеры различных типов, электронные датчики и радиолокационные карты». Его способность к легкому маневрированию и смене орбиты, а также приземлению может гипотетически говорить об обслуживании спутников-шпионов. Корабль готов вывести на орбиту некий аппарат на время испытательного периода, а затем безопасно вернуть его на Землю для любых корректировок. Самолет предназначен для функционирования на высотах в 200—750 километров.

Миссии X-37B засекречены, поэтому официальные описания того, что делает корабль на орбите, отсутствуют. Согласно информационному бюллетеню об общественной миссии корабля, «основные цели X-37B двояки: многоразовые космические технологии для будущего Америки в космосе и эксперименты по эксплуатации устройств, которые могут быть возвращены и исследованы на Земле». Есть слухи о том, что проект является испытанием двигателя, который использует ионы для создания тяги.

По мнению ряда российских экспертов, X-37B является прототипом будущего космического перехватчика. Эта технология позволит инспектировать чужие космические объекты, а при необходимости, и ликвидировать их. Предположения подтверждаются наличием документа «Национальная космическая политика США» 2006 года. Он провозгласил право Соединенных Штатов частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство.

Недавно западные СМИ заинтересовала тема новейших российских подлодок. Субмарины, которые скоро получит российский флот, напугали иностранных журналистов.

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