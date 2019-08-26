Названа причина пожара в монастыре XIV века в центре Москвы
- 26 августа 2019, 23:21
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века был вызван неисправной проводкой, выяснили журналисты.
«Предварительная причина пожара — короткое замыкание», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«По результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зарегистрировано», — заявили прессе в столичном главке МЧС.
Как сообщал «Ридус», в Богородице-Рождественском женском монастыре по адресу Рождественка, дом 20 загорелась кровля одной из жилых построек. Сигнал о возгорании кровли в двухэтажном здании поступил в 19:07. Пожару был присвоен первый номер сложности из пяти возможных, в его тушении приняли участие около 15 расчетов. В итоге пожар на площади 400 квадратных метров удалось локализовать, никто не пострадал.
В результате пожара сгорела крыша деревянного здания, которое не является объектом культурного наследия. На территории обители ведутся реставрационные работы, поэтому окончательно причина ЧП будет установлена после изучения экспертами всех обстоятельств происшествия.
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