Названа причина пожара в монастыре XIV века в центре Москвы

Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года. Таким образом, он успешно преодолел отметку в 718 дней и побил предыдущий рекорд непрерывного полета — 717 дней, 20 часов и 42 минуты. Пока мало что известно о секретном объекте, кроме того, что длительный срок эксплуатации обеспечивается солнечными батареями и отсутствием экипажа на борту.

Работы над проектом были начаты Boeing и NASA в 1999 году. Испытания — в 2010 году. Первая миссия длилась 224 дня. Каждая последующая — примерно на 200 дней дольше предыдущей. Исходя из этого, можно предположить, что нынешний, пятый, визит на орбиту завершится еще через несколько месяцев. Эта тенденция к увеличению срока ставит вопрос о том, зачем ВВС США нужен корабль на орбите в течение нескольких лет.

Издание Engadget напоминает, что X-37B «разработан для того, чтобы нести экспериментальную полезную нагрузку — высокотехнологичные камеры различных типов, электронные датчики и радиолокационные карты». Его способность к легкому маневрированию и смене орбиты, а также приземлению может гипотетически говорить об обслуживании спутников-шпионов. Корабль готов вывести на орбиту некий аппарат на время испытательного периода, а затем безопасно вернуть его на Землю для любых корректировок. Самолет предназначен для функционирования на высотах в 200—750 километров.

Миссии X-37B засекречены, поэтому официальные описания того, что делает корабль на орбите, отсутствуют. Согласно информационному бюллетеню об общественной миссии корабля, «основные цели X-37B двояки: многоразовые космические технологии для будущего Америки в космосе и эксперименты по эксплуатации устройств, которые могут быть возвращены и исследованы на Земле». Есть слухи о том, что проект является испытанием двигателя, который использует ионы для создания тяги.

По мнению ряда российских экспертов, X-37B является прототипом будущего космического перехватчика. Эта технология позволит инспектировать чужие космические объекты, а при необходимости, и ликвидировать их. Предположения подтверждаются наличием документа «Национальная космическая политика США» 2006 года. Он провозгласил право Соединенных Штатов частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство.

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