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На станции метро «Ховрино» мужчина упал с платформы

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метро житель Московской области упал с платформы на жесткий путь, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел около 21:55.

Сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали скорую.

В результате пострадавшего подняли на платформу и передали медикам.

Как стало известно РЕН ТВ, пассажир оказался на путях по неосторожности. По предварительным данным, при падении он сломал руку.

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