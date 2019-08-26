На станции метро «Ховрино» мужчина упал с платформы
- 26 августа 2019, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метро житель Московской области упал с платформы на жесткий путь, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел около 21:55.
Сотрудники полиции, дежурившие на станции, незамедлительно вызвали скорую.
В результате пострадавшего подняли на платформу и передали медикам.
Как стало известно РЕН ТВ, пассажир оказался на путях по неосторожности. По предварительным данным, при падении он сломал руку.
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