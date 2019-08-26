СМИ сообщили о намерении Huawei создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Для проведения переписи населения в России в 2020 году могут быть использованы планшеты китайской компании Huawei, на которых будет установлена принадлежащая «Ростелекому» операционная система (ОС) «Аврора», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На данный момент речь идет о 360 тыс. гаджетов.

«Это пилотный проект. Мы рассматриваем его как первый этап запуска российской ОС на устройствах Huawei», — приводит агентство слова одного из источников.

В компании подтвердили факт переговоров с Минкомсвязью РФ и выразили свою заинтересованность в проекте.

По информации другого источника, уже представлены образцы планшетов, на которые могут установить ОС «Аврора», пишет Reuters.

Как сообщал ранее «Ридус», в Минкомсвязи уверены, что в ближайшем будущем смартфоны Huawei будут выпускаться с российской операционной системой «Аврора». Выход подобных смартфонов на рынок может состояться до конца 2019 года.

Операционная система «Аврора» основана на финской Sailfish. Работа над «осью» велась в 2012—2013 годах командой, в которую входили экс-сотрудники Nokia. В 2016-м их партнером выступила «Открытая мобильная платформа», а уже в минувшем году «Ростелеком» выкупил 75% акций разработчика Sailfish. Тогда ОС и была переименована в «Аврору». Уже сейчас «Аврору» можно встретить на отечественных девайсах — Highscreen, Texet, INOI и прочих устройствах сверхбюджетной категории, которыми пользуются сотрудники госструктур.

