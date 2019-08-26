Кириенко объяснил успех фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко объяснил успех первого в России фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму особой творческой атмосферой, сложившейся между рядовыми участниками и признанными мастерами культуры.

Всего за неделю фестиваль «Таврида — АРТ» собрал на своей площадке 92 тысяч зрителей и 4,5 тысячи участников — молодых деятелей культуры из 85 регионов России, а также волонтеров, экспертов, артистов и технических специалистов.

«То, что на „Тавриду — АРТ“ приехало сразу такое большое количество людей, говорит про интерес к нему — и это, конечно, определенная ответственность для организаторов и дирекции. Действительно, такого большого количества людей сразу не ждали», — заявил Кириенко в интервью ТАСС.

Сергей Кириенко отметил активное участие молодежи в фестивале, базой для которого послужил ежегодный форум «Таврида». В 2019 году форум принял 16 смен — они начались в мае и продолжатся до октября. Фестиваль «Таврида — АРТ» стал возможностью для молодых участников форума приобрести уникальный опыт и внести свой вклад в культуру России.

«Арт-объекты, которые здесь разбросаны, — это результат совместного творчества участников форума, маститых российских художников и скульпторов. Очень интересно было наблюдать, как народный художник России, знаменитый скульптор Александр Иулианович Рукавишников вместе с ребятами создавал инсталляцию своей скульптуры. Все, что здесь происходит, — это пространство совместного творчества», — пояснил он.

«На мой взгляд, „Человек, смотрящий в море“ через пару лет будет на всех туристических проспектах Крыма. Самая главная вещь — это возможность на равных поговорить с мастерами своего дела — народными артистами, художниками, архитекторами… которые поделятся сокровенным, расскажут, каков был их путь в искусстве», — добавил Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя АП выразил уверенность, что в будущем фестиваль «Таврида — АРТ» станет международным. «Просто здесь, как и со всем остальным, не надо никуда торопиться и не надо искусственно никого сюда тащить. Оно само прорастет. Я вас уверяю», — заключил он.

Напомним, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. Для проведения фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в 2020 году и далее в районе Капсельской бухты возводится стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», окончание строительства которого запланировано на 2022 год. Организатором проекта является Центр развития культурных инициатив.

