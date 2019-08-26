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Тест: Какой вы тип человека?

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Понятие личность включает в себя как физические, так и умственные особенности, которые делают вас уникальным человеком. Однако каждого из нас можно отнести к той или иной группе людей, по крайней мере учёные и психологи постоянно пытаются идентифицировать человечество по неким определённым признакам, разделив на типы. Есть множество теорий на эту тему.

Одну из таких классификаций личности предложили Фридман и Розенман ещё в 1959 году, разделив людей на два противоположных типа, А и В, в 1980 году учёный Моррис добавил сюда третий тип С. И хоть по поводу этой теории до сих пор ведутся дебаты, некоторые специалисты считают её весьма правдоподобной. Мы создали тест на основании этого исследования, чтобы вы тоже смогли себя классифицировать. Поехали!

Итак, какого типа вы человек? Согласны ли с результатом теста? Напишите нам своё мнение в комментариях!

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