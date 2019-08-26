Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире

Самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes стала американка Тейлор Свифт, доход которой за последний год составил 185 млн долларов.

По данным издания, значительную часть этой суммы артистке принесло мировое турне Reputation Stadium Tour, приуроченное к выходу одноименного альбома.

Отмечается, что сборы от продажи билетов на ее концерты в США составили рекордные 266 млн долларов.

Второе место в рейтинге заняла Бейонсе, заработавшая 81 млн долларов. Тройку лидеров замкнула Рианна с доходом в 62 млн долларов.

На последующих местах в списке расположились Кэтти Перри (57,5 млн), Пинк (57 млн), Ариана Гранде (48 млн), Дженнифер Лопес (43 млн), Леди Гага (39,5 млн), Селин Дион (37,5 млн) и Шакира (35 млн).

Примечательно, что певицы, вошедшие в первую десятку, заработали в общей сложности 645,5 млн долларов, что превышает прошлогодний показатель (502,5 млн долларов) на 28,5%.

При составлении рейтинга учитывались заработки певиц за период с июня 2018 года по июнь 2019 года.

В прошлом году самой высокооплачиваемой певицей оказалась Кэти Перри, доход которой составил 83 миллионов долларов. Свифт была второй, а Бейонсе — третьей.

Кроме того, в сентябре 2018 года Forbes назвал самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира.