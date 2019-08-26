Три собаки уснули нос к носу и умилили соцсети

Интернет обожает смешные и милые кадры животных. Недавно в Сети стал популярным ролик, в котором три золотистых ретривера уснули рядом нос к носу. Собаки всех оттенков рыжего так трогательно смотрятся вместе, что успели умилить тысячи пользователей.

Видео стало популярным на портале Reddit и собрало там больше 55 тысяч лайков и четыре сотни комментариев, в которых юзеры умиляются чудесной картинке и пытаются придумать подпись к ролику посмешнее.

Три представителя мудрости, мужества и силы!

Жду, что кто-то скажет мне, что это признак того, что у собак какое-то редкое расстройство и им нужно идти к ветеринару, иначе они умрут.

Ветеринар здесь. Это созвездие является ранним симптомом шлонгуса Максимуса!

Так мило!! Но это немного пугает меня. Как они могут так дышать? Это меня беспокоит.

Спокойно, их ноздри втягивают воздух не только спереди, но и сбоку. Если бы им не хватало воздуха, они бы ворочались во сне или просыпались. Они наслаждаются полностью насыщенным кислородом спокойным сном, так что вы тоже можете спокойно дышать :)

Мой муж спал бы на 100% так же, если бы я позволила ему, но я страдаю клаустрофобией и выхожу из себя, ха-ха)

Кому, черт возьми, нужны три собаки!? Я требую, чтобы ты дал мне одну прямо сейчас, потому что я этого заслуживаю!!! P.S. эти собаки очень милые, и я желаю им всех самых счастливых снов, о которых они мечтают.

Допустим, можно заставить их так лечь, но как заставить их всех так улыбаться?

Они золотые ретриверы, они почти всегда улыбаются =)

Это самое восхитительное, что я когда-либо видел!

Ранее «Ридус» рассказывал, как одна собака стала другом и поводырем для своего слепого собрата. И их фотографии растрогают вас до слёз.

Также мы писали про слепую и глухую австралийскую овчарку, которая научилась выполнять команды.

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