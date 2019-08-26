Представлены наставники восьмого сезона шоу «Голос»

В восьмом сезоне шоу «Голос» в роли наставников конкурсантов выступят Константин Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, сообщается на сайте Первого канала.

В эфире «Голос-8» появится осенью, сразу после четырех выпусков проекта «Голос. 60+».

Как отмечает kp.ru, Полина Гагарина уже принимала участие в четвертом и пятом сезонах шоу, Константин Меладзе и Сергей Шнуров дебютировали в седьмом сезоне проекта, а Валерий Сюткин впервые займет кресло наставника.

«По традиции мы пригласили на тренерскую работу исполнителей, которые представляют разные течения в музыке и которые достигли больших высот каждый в своем амплуа», — приводит издание слова продюсера «Голоса» Юрия Аксюты.

Отмечается, что к участию в «слепых прослушиваниях» допущены 120 человек.

Победителем предыдущего сезона стал Петр Захаров, представлявший команду Константина Меладзе.

Ранее Первый канал пообещал обновить систему голосования в шоу «Голос» после скандала, разразившегося вокруг результатов финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», победу в котором одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей. Через несколько часов после объявления победительницы стало известно, что Первый канал проверит результаты «аномального» голосования. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию и заявил, что подобного перевеса в пользу одного из участников до этого в практике вещателя не случалось.

В итоге было принято решение аннулировать результаты финала.

Компания Group-IB провела расследование хода зрительского голосования и сообщила, что автоматизированная накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой могла стоить около 2—3 миллионов рублей.

Позже был проведен специальный выпуск шестого сезона шоу «Голос. Дети», по итогам которого победителями стали все финалисты конкурса. Не принявшая участие в специальном выпуске шоу Микелла Абрамова также осталась победителем вместе со всеми финалистами.