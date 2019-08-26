Вспышка опасного заболевания зафиксирована в Саратовской области

С мая более 1,4 тысячи жителей Саратовской области заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

К 20 августа уже насчитывалось 1429 пациентов, из них на лечении в больницах оставались 153 человека, передает РИА Новости со ссылкой на областной минздрав.

По данным регионального управления СК, 30 мая в саратовской больнице скончалась пациентка, которую госпитализировали в критическом состоянии с подозрением на геморрагическую лихорадку.

По итогам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку в регионе опасного заболевания, сообщается на сайте СУ СК РФ по Саратовской области.

Как установило следствие, с 2018 года по июль 2019 года ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления повлекло заболеваемость значительного числа жителей Саратова и Саратовской области геморрагической лихорадкой, а также смерть человека.

Источником этой вирусной природно-очаговой болезни являются лесные мышевидные грызуны (рыжая и красная полевки), отмечает агентство. Вирус передается от грызунов к человеку воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями.

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