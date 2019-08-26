За использование дрона с огнеметом будут штрафовать

Федеральное авиационное управление США заявило, что теперь будет штрафовать владельцев дронов, которые используют летающие беспилотники в качестве оружия.

Размер штрафа немаленький — $25 тыс. (1 650 500 рублей). Возможно, на такие меры агентство подтолкнула недавняя новинка компании Throwflame — дрон с огнеметом.

Изначально предполагалось, что такие беспилотники будут работать в полиции, но позже им нашли и другое применение. Например, дроны могут заниматься уничтожением опасных осиных гнезд или плановым поджогом травы.

У многих экспертов сразу же появились вопросы на тему, как пользование дронами-огнеметами будет контролироваться. Ответ не заставил долго ждать.

Федеральное авиационное управление США выпустило запрет на использование таких дронов в личных целях. Это касается не только беспилотников от компании Throwflame, но и других самодельных или покупных дронов с бомбами, фейерверками и другим оружием.

По мнению специалистов, запрет на использование таких аппаратов был необходим, так как число владельцев дронов с каждым годом только увеличивается.

Напомним, что опасная «игрушка» от компании Throwflame стоит недешево — в $1499 (94 000 рублей). Интересно, что сам дрон в эту цену не входит, вы покупаете по сути только пулемет, а беспилотник приобретаете отдельно.