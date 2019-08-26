За использование дрона с огнеметом будут штрафовать
- 26 августа 2019, 15:21
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Федеральное авиационное управление США заявило, что теперь будет штрафовать владельцев дронов, которые используют летающие беспилотники в качестве оружия.
Размер штрафа немаленький — $25 тыс. (1 650 500 рублей). Возможно, на такие меры агентство подтолкнула недавняя новинка компании Throwflame — дрон с огнеметом.
Изначально предполагалось, что такие беспилотники будут работать в полиции, но позже им нашли и другое применение. Например, дроны могут заниматься уничтожением опасных осиных гнезд или плановым поджогом травы.
У многих экспертов сразу же появились вопросы на тему, как пользование дронами-огнеметами будет контролироваться. Ответ не заставил долго ждать.
Федеральное авиационное управление США выпустило запрет на использование таких дронов в личных целях. Это касается не только беспилотников от компании Throwflame, но и других самодельных или покупных дронов с бомбами, фейерверками и другим оружием.
По мнению специалистов, запрет на использование таких аппаратов был необходим, так как число владельцев дронов с каждым годом только увеличивается.
Напомним, что опасная «игрушка» от компании Throwflame стоит недешево — в $1499 (94 000 рублей). Интересно, что сам дрон в эту цену не входит, вы покупаете по сути только пулемет, а беспилотник приобретаете отдельно.
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