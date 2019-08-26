Убийца сбежал из тюрьмы по простыням

В Италии из тюрьмы в Неаполе по связанным простыням сбежал гражданин Польши, отбывающий наказание за убийство, сообщается на сайте городского полицейского управления.

Отмечается, что 32-лений Роберт Лисовски был осужден за убийство гражданина Украины в декабре прошлого года.

По данным полицейского ведомства, между убийцей и покойным произошла ссора из-за женщины.



Сбежавшего называют «очень опасным» и призывают всех, кто его видел, сразу сообщить об этом в экстренные службы.

На одной из фотографий запечатлена тюремная стена и свисающий с нее тугой белый канат, сделанный из простыней.

В полицейском управлении подчеркнули, что это первый за 100-летнюю историю тюрьмы побег.



Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 25 августа, из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный, осужденный за убийство.