В Подмосковье задержали убийцу петербургского экскурсовода

Правоохранители задержали в городе Сходня Московской области 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 58-летней женщины в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в ее квартире в четверг, 22 августа.

Кроме того, пропал принадлежащий ей автомобиль Volvo, который был припаркован около дома.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве неработающего соседа погибшей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечается на сайте МВД РФ.

Петербурженка работала экскурсоводом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В субботу, 24 августа, как сообщал «Ридус», в Калужской области задержали 34-летнего жителя города Малоярославца по подозрению в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.