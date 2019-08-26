найти ×
   
  • USD +0.37
    65.97
  • EUR +0.77
    73.40
СохранитьСохранено0
×

002516

В Великобритании заработала солнечная железная дорога

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Власти Великобритании рассказали, что на днях у них открылась солнечная электростанция, от которой работает железная дорога.

В будущем по этому маршруту будут курсировать электропоезда, а сейчас около ста солнечных батарей снабжают возобновляемой энергией участки дороги рядом с городом Олдершот.

Возобновляемые источники энергии могут обеспечить 20% ливерпульской сети Merseyrail и 15% пригородных линий в Кенте, Сассексе и Уэссексе, а также поезда в Эдинбурге, Глазго, Ноттингеме, Лондоне и Манчестере, — пояснили инженеры.

Власти города рассказали, что этот проект оказался недешевым, но разработчики видят в нем большую перспективу. Если все пойдет по плану, то с каждым годом в Великобритании будут появляться новые электропоезда.

Это не только удешевит содержание и обслуживание городского транспорта, но и поможет экологии. Правительство Великобритании стремится к тому, чтобы к 2040 году прекратить использовать дизельное топливо на железнодорожной сети.

Несколько британских железнодорожных станций уже работают на солнечной энергии, поэтому проект вполне перспективный.

Другие страны тоже не отстают от Великобритании. Например, около 250 поездов с солнечными батареями на крыше уже работают в Индии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
3011338читать позжечитаю позже
Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
3010314читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

2015367читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

7023093читать позжечитаю позже