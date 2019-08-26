В Великобритании заработала солнечная железная дорога

Власти Великобритании рассказали, что на днях у них открылась солнечная электростанция, от которой работает железная дорога.

В будущем по этому маршруту будут курсировать электропоезда, а сейчас около ста солнечных батарей снабжают возобновляемой энергией участки дороги рядом с городом Олдершот.

Возобновляемые источники энергии могут обеспечить 20% ливерпульской сети Merseyrail и 15% пригородных линий в Кенте, Сассексе и Уэссексе, а также поезда в Эдинбурге, Глазго, Ноттингеме, Лондоне и Манчестере, — пояснили инженеры.

Власти города рассказали, что этот проект оказался недешевым, но разработчики видят в нем большую перспективу. Если все пойдет по плану, то с каждым годом в Великобритании будут появляться новые электропоезда.

Это не только удешевит содержание и обслуживание городского транспорта, но и поможет экологии. Правительство Великобритании стремится к тому, чтобы к 2040 году прекратить использовать дизельное топливо на железнодорожной сети.

Несколько британских железнодорожных станций уже работают на солнечной энергии, поэтому проект вполне перспективный.

Другие страны тоже не отстают от Великобритании. Например, около 250 поездов с солнечными батареями на крыше уже работают в Индии.