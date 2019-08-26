найти ×
   
  • USD +0.37
    65.97
  • EUR +0.77
    73.40
СохранитьСохранено0
×

-104212

Потери богатейших людей мира за день составили 14 миллиардов долларов

Small default

Из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая десять самых богатых людей нашей планеты потеряли в пятницу, 23 августа, более 14 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наиболее значительные потери зафиксированы у самого богатого человек на Земле, главы компании Amazon Джеффа Безоса. Его состояние за день сократилось на 3,25 миллиарда долларов.

Занимающий вторую строчку в списке богатейших людей в мире основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 1,79 миллиарда долларов.

Глава инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет потерял 1,39 миллиарда долларов, а основатель и владелец соцсети Facebook Марк Цукерберг — 1,63 миллиарда долларов.

Состояние президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно уменьшилось «всего» на 455 миллионов долларов.

Между тем российские миллиардеры, входящие в индекс BBI, за один день в общем потеряли около 2 миллиардов долларов.

В частности, самые большие потери в прошлую пятницу были у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова (384 миллиона долларов) и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (300 миллионов долларов), сообщается на сайте BBI.

Обвал на биржах произошел из-за ответных пошлин Китая на ввоз американских товаров, отмечает URA.RU.

Как писал «Ридус», в пятницу, 23 августа, Китай заявил о введении дополнительных пошлин на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов в ответ на действия США.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые 10-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая. Пошлины будут введены с 1 сентября нынешнего года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
133422880читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
26063957читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

2015367читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

7023093читать позжечитаю позже