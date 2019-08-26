Как страдает Земля: рисунки смешные, а ситуация страшная

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Экологическая ситуация на планете давно беспокоит защитников природы и активистов. Глобальное потепление, дефицит пресной воды, техногенные катастрофы — и виной всему люди. В Instagram появился аккаунт под названием Angry Earth («Злая Земля»), где публикуются иллюстрации, демонстрирующие то, что происходит с нашей планетой.

Одна картинка стоит больше 1000 слов. Каждый из нас способен что-то изменить, так как наши ежедневные решения накладывают отпечаток на окружающую среду, — значится в профиле странички.

Рисунки простые, информативные и будут понятны даже детям. На аккаунт подписано уже более 62 тысяч человек.

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А как вы заботитесь об экологии? Раздельный сбор, холщовые авоськи вместо пластиковых пакетов, экологичные трубочки вместо одноразовых?