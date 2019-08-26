В Подмосковье 2-летний ребенок погиб, уронив в душ настольную лампу
- 26 августа 2019, 12:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Орехово-Зуево двухлетний ребенок скончался от удара током, уронив лампу в душевую кабину.
По предварительным данным, мать оставила сына одного в ванной комнате.
В это время ребенок случайно уронил в душевую кабину настольную лампу, которая была включена в розетку. В результате мальчика ударило током.
К сожалению, прибывшие по вызову медики не смогли спасти малыша, он скончался в здании станции скорой медицинской помощи.
По данному факту начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза, сообщается на сайте регионального СК РФ.
В воскресенье, как писал «Ридус», трехлетний ребенок в Уфе получил ожог после удара током. Накануне работники парка отдыха оставили под напряжением на газоне оголенный провод.
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