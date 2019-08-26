В Литве задержали вооруженных российских пограничников

Сотрудники службы охраны государственной границы Литвы задержали двух вооруженных российских пограничников, сообщает литовский телеканал LNK.

По данным СМИ, сотрудники погранслужбы ФСБ России, вооруженные пистолетами, зашли на территорию Литвы на полкилометра.

Их задержали в курортном местечке Нида на Куршской косе в пятницу, 23 августа, и на следующий день передали российской стороне.

Россияне объяснили, что зашли на территорию другого государства непреднамеренно, пытаясь задержать нарушителя границы.

Заместитель главы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис в беседе с телеканалом объяснил инцидент неопытностью сотрудников российской погранслужбы.