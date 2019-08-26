Загадочный вирус: пумы и рыси разучились ходить

Специалисты из Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды (FWC) рассказали о необычном и пугающем случае, который произошел в трех кругах — Сарасота, Ли и Коллиер.

Зоозащитники, наблюдавшие за жизнью животных в дикой природе, заметили, что у некоторых млекопитающих стали отказывать лапы.

Скрытые камеры зафиксировали как минимум пару рыжих рысей и десять пум, которые не могли управлять своим телом. Их лапы были „ватными“, звери с трудом перемещались, волоча конечности за собой, — поясняют специалисты.

Так как необъяснимое произошло с несколькими животными, ученые забили тревогу. Возможно, зверей поразило неизвестное заболевание. Большинство пострадавших — детеныши. Также зафиксированы случаи возникновения этой проблемы у домашних животных.

Специалисты пока не говорят о массовом заражении, так как ситуация происходит только в трех округах. Скорее всего, причиной заражения является вода, в которой находится крысиный яд или другая отрава.

Зоозащитники переживают, что отравление может привести к гибели особей флоридской пумы, которые еще недавно считались вымирающим видом.



До 2008 года эта кошка входила в список видов под угрозой исчезновения, но благодаря природоохранным мероприятиям ее численность увеличилась.