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Загадочный вирус: пумы и рыси разучились ходить

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Специалисты из Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды (FWC) рассказали о необычном и пугающем случае, который произошел в трех кругах — Сарасота, Ли и Коллиер.

Зоозащитники, наблюдавшие за жизнью животных в дикой природе, заметили, что у некоторых млекопитающих стали отказывать лапы.

Скрытые камеры зафиксировали как минимум пару рыжих рысей и десять пум, которые не могли управлять своим телом. Их лапы были „ватными“, звери с трудом перемещались, волоча конечности за собой, — поясняют специалисты.

Так как необъяснимое произошло с несколькими животными, ученые забили тревогу. Возможно, зверей поразило неизвестное заболевание. Большинство пострадавших — детеныши. Также зафиксированы случаи возникновения этой проблемы у домашних животных.

Специалисты пока не говорят о массовом заражении, так как ситуация происходит только в трех округах. Скорее всего, причиной заражения является вода, в которой находится крысиный яд или другая отрава.

Зоозащитники переживают, что отравление может привести к гибели особей флоридской пумы, которые еще недавно считались вымирающим видом.

До 2008 года эта кошка входила в список видов под угрозой исчезновения, но благодаря природоохранным мероприятиям ее численность увеличилась.

Для нас крайне важно понять, как началось загадочное заболевание, и помочь пострадавшим животным, чтобы оно не охватило всю популяцию, — заключили в FWC.
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