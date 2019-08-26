«Это песец?»: причудливо прыгающая кошка напомнила людям другого зверя

Кошки не перестают удивлять людей — то необыкновенной мудростью, то страшной наглостью, а то странными повадками. Недавно в интернете стало популярным видео с котом, который прыгает по кровати, но делает это весьма причудливым образом — прижимая передние лапы к груди и приземляясь сразу на четыре. Так прыгают лисицы, рыси, песцы и другие звери. Поэтому ролик так и называется:

Я был песцом в прошлой жизни

Видео стало популярным на портале Reddit, интернет-пользователи в комментариях удивляются прыжкам кошки и вспоминают животных, на которых она похожа.

Радостно ловить этих арктических постельных мышей.

Это так мило!!!

Я, как человек, который смотрит слишком много документальных фильмов о природе, может подтвердить, что арктические лисы прыгают именно так. Забавный факт, рыси делают то же самое.

Я скучаю по временам, когда мой котёнок делал это!

Мы с женой всегда называли это „постельным шарканьем“. Большинство кошек, которых мы любили, так прыгали.

Аааа, это неуловимое одеяло-мышь!

По какой-то причине, которую я не знаю, это очень смешно))

Что касается других талантливых котов, мы рассказывали, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.

А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это несмотря на то, что у него лапки!

Настоящей звездой соцсетей стал дрессированный котик, которого хозяйка обучила выполнять команды. И он делает эти трюки не хуже любой собаки.

А ещё мы писали про историю девушки, которая спасла кошку, застрявшую в заборе, и привела её домой. Однако животное оказалось вовсе не кошкой.