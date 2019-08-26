Три четверти россиян проводят летнее время в соцсетях
- 26 августа 2019, 10:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Три четверти пользователей Рунета (76%) проводят летнее время в социальных сетях.
К такому выводу пришли специалисты российской технологической компании Mail.ru Group благодаря исследованию, основанному на данных социологического опроса, проведенного в июле и августе 2019 года.
В то же время 47% респондентов смотрит в интернете различные видео, 46% опрошенных — фильмы и сериалы, такое же число (46%) пользователей слушает в Сети музыку.
Кроме того, 42% опрошенных увлекаются онлайн-играми, 34% — общаются в мессенджерах, 23% — совершают покупки в интернет-магазинах.
Лишь каждый пятый россиянин (19%) заходит на сайты телеканалов, 12% слушают радио и 8% занимаются онлайн-обучением, сообщается на сайте компании.
Согласно исследованию, треть россиян (33%) пользуется интернетом в летнее время на работе или во время учебы.
Каждый четвертый пользователь Рунета пользуется интернетом на даче и за городом (25%), каждый пятый (20%) — в поездках по России, и лишь каждый десятый (9%) — в поездках за рубеж.
При этом 79% респондентов выходят в Сеть вне зависимости от своего местонахождения.
Опрос был проведен среди 4200 пользователей интернета в России старше 14 лет.
Войти через социальные сети: