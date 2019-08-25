В Абхазии признаны состоявшимися выборы президента республики.

Как сообщил журналистам глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тамаз Гогия, по состоянию на 19:30 московского времени, явка избирателей составила 56%.

Он отметил, что пока еще поступили данные не со всех избирательных округов.

Все избирательные участки в республике закрылись в 20:00. После этого члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

«Инцидентов, связанных с нарушением правопорядка, в период проведения выборов президента республики Абхазия на территории республики не зарегистрировано», — сказал журналистам министр внутренних дел Гарри Аршба.

В этом году на пост главы республики претендуют девять кандидатов, напоминают «Новые Известия».

Среди них — действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба, депутат парламента Алмас Джопуа, экс-глава МВД Леонид Дзапшба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, преподаватель Абхазского Госуниверситета Артур Анкваб и предприниматель Астамур Какалия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в своем микроблоге в Twitter, что прошедшие президентские выборы в Абхазии являются нелигитимными.

Абхазия фактически контролируется властями частично признанной Республики Абхазия. В документах ООН Абхазия рассматривается как территория Грузии.



Летом 1992 года усилились разногласия между Абхазией и грузинским руководством привели к вооруженному конфликту. Независимость республики была провозглашена 26 ноября 1994 года.

