Из колонии под Ростовом сбежал осужденный за убийство
- 25 августа 2019, 19:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный.
В связи с этим в отношении должностных лиц колонии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В настоящее время следствие устанавливает, кто конкретно виноват в том, что заключенный сумел совершить побег, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Сбежавший из колонии Александр Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ФСИН России.
У сбежавшего ранее уже были две судимости. Его нынешний срок должен был закончится примерно через три года, отмечают «Новые Известия».
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