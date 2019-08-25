Из колонии под Ростовом сбежал осужденный за убийство

Из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный.

В связи с этим в отношении должностных лиц колонии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время следствие устанавливает, кто конкретно виноват в том, что заключенный сумел совершить побег, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Сбежавший из колонии Александр Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ФСИН России.

У сбежавшего ранее уже были две судимости. Его нынешний срок должен был закончится примерно через три года, отмечают «Новые Известия».

