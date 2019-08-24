В Подмосковье демонтировали аварийно севший на кукурузном поле A321

В Раменском районе Московской области завершили демонтаж пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Части самолета вывозятся с поля, — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 августа, специалисты приступили к разрезанию корпуса Airbus A321 «Уральских авиалиний».

«Ридус» рассказывал, что пользователи Сети предлагали сохранить самолет и сделать из него музей — памятник мужеству.



Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса Жуковский (Москва) — Симферополь совершил экстренную посадку 15 августа неподалеку от аэропорта вылета. Лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении на кукурузном поле возле деревни Рыбинское Раменского района. Посадка была жесткой, но никто не погиб (на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа).

Эксперты назвали произошедшее чудом, а российский лидер Владимир Путин присвоил летчикам лайнера А321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Всем остальным членам экипажа был присвоены ордена Мужества.

