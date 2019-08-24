Стало известно, сколько россиян летает лоукостерами

Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, как часто российские путешественники выбирают для своих полетов лоукостеры.

Выяснилось, что регулярно летают самолетами бюджетных авиакомпаний 13% опрошенных.

При этом почти 40% респондентов пользуются лоукостерами изредка.

Оказывается, 19% россиян никогда не пользовались услугами бюджетных авиакомпаний и не собираются этого делать впредь.

А вот 28% респондентов пока не летали лоукостерами, но хотели бы попробовать.

Эксперты сервиса отметили, что если ранее российские граждане довольно настороженно относились к бюджетным авиакомпаниям, то, как показал опрос, за последние годы ситуация изменилась.