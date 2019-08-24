Стало известно, сколько россиян летает лоукостерами
- 24 августа 2019, 15:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip провели опрос и выяснили, как часто российские путешественники выбирают для своих полетов лоукостеры.
Выяснилось, что регулярно летают самолетами бюджетных авиакомпаний 13% опрошенных.
При этом почти 40% респондентов пользуются лоукостерами изредка.
Оказывается, 19% россиян никогда не пользовались услугами бюджетных авиакомпаний и не собираются этого делать впредь.
А вот 28% респондентов пока не летали лоукостерами, но хотели бы попробовать.
Эксперты сервиса отметили, что если ранее российские граждане довольно настороженно относились к бюджетным авиакомпаниям, то, как показал опрос, за последние годы ситуация изменилась.
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