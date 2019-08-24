найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

4021448

Создан браслет, предсказывающий вспышки агрессии при аутизме

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американские ученые рассказали о своей новой разработке — «умном» браслете, который умеет предсказывать вспышки агрессии у людей с аутизмом. Такое устройство подходит как для детей, так и для взрослых, отмечают разработчики.

Специальные датчики в браслете анализируют температуру тела, движение руки, сердцебиение, чтобы подать сигнал за минуту до начала вспышки.

Люди с аутизмом не редко сталкиваются с проблемой выполнения ежедневных рутинных занятий из-за фобий или эмоциональных всплесков. Пациенты с этой особенностью, как в детском возрасте, так и во взрослой жизни, склонны к приступам агрессии, которые могут быть последствием высокой степени стресса, — пояснили ученые.

Пока что медики не знают, что провоцирует эти вспышки агрессии. Но такое поведение может быть опасно для окружающих людей.

Команда исследователей из Северо-Восточного университета пригласила 20 добровольцев с аутизмом для проведения небольшого эксперимента. В течение 87 часов у них фиксировали возникающие вспышки агрессии и последующие реакции организма: сердцебиение, температуру, выделение пота.

Благодаря изученным данным удалось предсказывать вспышку агрессии за минуту до ее проявления.

Сигналы браслета являются точными на 84%. Конечно, 1 минуты не хватит на то, чтобы предупредить приступ, но мы работаем над этим, — заключили разработчики.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь
1111568читать позжечитаю позже
Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
108139читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

32021267читать позжечитаю позже

Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее20 августа

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

170042811читать позжечитаю позже