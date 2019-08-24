Создан браслет, предсказывающий вспышки агрессии при аутизме

Американские ученые рассказали о своей новой разработке — «умном» браслете, который умеет предсказывать вспышки агрессии у людей с аутизмом. Такое устройство подходит как для детей, так и для взрослых, отмечают разработчики.

Специальные датчики в браслете анализируют температуру тела, движение руки, сердцебиение, чтобы подать сигнал за минуту до начала вспышки.

Люди с аутизмом не редко сталкиваются с проблемой выполнения ежедневных рутинных занятий из-за фобий или эмоциональных всплесков. Пациенты с этой особенностью, как в детском возрасте, так и во взрослой жизни, склонны к приступам агрессии, которые могут быть последствием высокой степени стресса, — пояснили ученые.

Пока что медики не знают, что провоцирует эти вспышки агрессии. Но такое поведение может быть опасно для окружающих людей.

Команда исследователей из Северо-Восточного университета пригласила 20 добровольцев с аутизмом для проведения небольшого эксперимента. В течение 87 часов у них фиксировали возникающие вспышки агрессии и последующие реакции организма: сердцебиение, температуру, выделение пота.

Благодаря изученным данным удалось предсказывать вспышку агрессии за минуту до ее проявления.