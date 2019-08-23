В Москве арестовали начальницу налоговой инспекции
- 23 августа 2019, 21:37
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Начальник инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному административному округу города Москвы Мария Андреянова арестована решением Пресненского суда столицы, сообщает «Интерфакс».
Она будет находиться под стражей до 21 октября 2019 года в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере.
Агентство пока не располагает комментариями Следственного комитета РФ.
Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Ярославле заключили под стражу заместителя начальника управления организации тылового обеспечения регионального управления МВД России, полковника полиции Евгения Терехова. Офицера подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Неделей раньше в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в получении взятки и мошенничестве.
А в конце июля был задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев по подозрению в получении пяти миллионов рублей.
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