найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

00187

В Москве арестовали начальницу налоговой инспекции

Small default
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Начальник инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному административному округу города Москвы Мария Андреянова арестована решением Пресненского суда столицы, сообщает «Интерфакс».

Она будет находиться под стражей до 21 октября 2019 года в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере.

Агентство пока не располагает комментариями Следственного комитета РФ.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Ярославле заключили под стражу заместителя начальника управления организации тылового обеспечения регионального управления МВД России, полковника полиции Евгения Терехова. Офицера подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Неделей раньше в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в получении взятки и мошенничестве.

А в конце июля был задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев по подозрению в получении пяти миллионов рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
25462808читать позжечитаю позже
Общество
Три главные причины разводов
301945834читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

-108834читать позжечитаю позже

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов20 августа

Законопроект предлагает снимать наказания, поздно поступившие на портал госуслуг.

108028читать позжечитаю позже