В Москве арестовали начальницу налоговой инспекции

Начальник инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному административному округу города Москвы Мария Андреянова арестована решением Пресненского суда столицы, сообщает «Интерфакс».

Она будет находиться под стражей до 21 октября 2019 года в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере.

Агентство пока не располагает комментариями Следственного комитета РФ.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Ярославле заключили под стражу заместителя начальника управления организации тылового обеспечения регионального управления МВД России, полковника полиции Евгения Терехова. Офицера подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Неделей раньше в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Красноярскому краю прошли обыски. Высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в получении взятки и мошенничестве.

А в конце июля был задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморского края Андрей Миляев по подозрению в получении пяти миллионов рублей.