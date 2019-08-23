Нефть и рубль «упали» из-за нового витка торговой войны Китая и США

Цены на нефть и курс рубля отреагировали снижением на новость о введении Китаем дополнительных пошлин на американский импорт в ответ на аналогичные действия США.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на максимуме поднимался до 66,12 рубля, а евро — до 73,72 рубля, однако затем произошла небольшая коррекция. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне на минимуме падала до 58,33 доллара за баррель.

Российские фондовые индексы также сдали позиции. Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% — до 2660,74 пункта, индекс РТС упал на 1,11%, до 1268,45 пункта, передает ТАСС.

Биржевые индексы продемонстрировали снижение не только в России, но и в США. В ходе торгов в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average на минимуме опускался на 1,70% по сравнению с уровнем прошлого закрытия, S&P 500 — на 1,82%, а NASDAQ Composite — на 2,22%, передает РБК.



Напомним, 23 августа Китай объявил о введении ответных пошлин на американские товары на сумму 75 миллиардов долларов из-за решения США обложить тарифами китайские товары на 300 миллиардов. После этого президент Дональд Трамп заявил, что примет дальнейшие меры, так что торговая война между двумя крупнейшими экономками мира грозит затянуться. По мнению экспертов, Вашингтон и Пекин не смогут заключить сделку до следующих президентских выборов в Штатах в 2020 году и продолжат вводить друг против друга заградительные тарифы.

Кроме того, 23 августа на сайте Федерального реестра США появилось сообщение о вступлении в силу второго пакета санкций США в отношении России в связи с «делом Скрипалей». Этот ожидаемый шаг американской администрации парадоксальным образом сыграл скорее в пользу рубля, так как участники рынка окончательно убедились, что санкции будут введены в урезанном формате. Кроме того, намерение Трампа девальвировать доллар также в будущем может оказать поддержку курсу российской валюты.

Как сообщал «Ридус», первая часть санкций по делу Скрипалей против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.

