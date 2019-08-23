Художник создаёт ошеломляющие картины, готовые прыгнуть на вас со страниц
- 23 августа 2019, 19:59
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Талантливый бразильский художник-самоучка Туллиус Хойер (Tullius Heuer) создаёт удивительные 3D-картины, которые поражают воображение. В своих магических трёхмерных рисунках 29-летний иллюстратор мастерски сочетают фотографию и карандашный рисунок, заставляя своих героев буквально оживать.
Я открыл для себя Photoshop в 17 лет, начал осваивать ради удовольствия, даже не представляя, что я мог бы стать профессионалом в этой области. А потом я так втянулся, что создал проект Living Sketches — объяснил идею своего творчества бразилец.
Мы собрали для вас несколько работ мастера, которые погрузят вас в невероятный воображаемый мир, где люди прыгают на зрителей прямо с бумажных эскизов. На Instagram художника подписано более 27 тысяч человек, и мы тоже с удовольствием его полистали.
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Бонус: первый рисунок автора
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