найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

-105460

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Small default
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Так, с 1 сентября в живущие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве пенсионеры получат прибавку к фиксированной выплате. Размер прибавки составит 1333 рубля в месяц.

Кроме того, теперь родителям детей, которые ходят в столичные государственные детские сады, не нужно получать справки в поликлинике перед началом учебного года. Оформление документа может потребоваться лишь в случае, если ребенок побывал в очаге эпидемии болезней. Причем теперь такой документ можно предоставлять в электронном виде.

В новом учебном году в российских школах может перестать быть обязательным второй иностранный язык. Предполагается, что он должен преподаваться лишь в тех учебных заведениях, в которых есть для этого необходимые условия.

Вероятно, что с 1 сентября появится возможность в случае ДТП составлять европротокол в интернете на портале Госуслуг. Соответствующая форма электронного документа разрабатывается сейчас Центробанком, отмечает издание.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
207101читать позжечитаю позже
Общество
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия
305507читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

133422723читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

514655256читать позжечитаю позже