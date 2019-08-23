Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Так, с 1 сентября в живущие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве пенсионеры получат прибавку к фиксированной выплате. Размер прибавки составит 1333 рубля в месяц.

Кроме того, теперь родителям детей, которые ходят в столичные государственные детские сады, не нужно получать справки в поликлинике перед началом учебного года. Оформление документа может потребоваться лишь в случае, если ребенок побывал в очаге эпидемии болезней. Причем теперь такой документ можно предоставлять в электронном виде.

В новом учебном году в российских школах может перестать быть обязательным второй иностранный язык. Предполагается, что он должен преподаваться лишь в тех учебных заведениях, в которых есть для этого необходимые условия.

Вероятно, что с 1 сентября появится возможность в случае ДТП составлять европротокол в интернете на портале Госуслуг. Соответствующая форма электронного документа разрабатывается сейчас Центробанком, отмечает издание.