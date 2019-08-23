Найдена еще одна странность астероида Рюгу

Руководители японской межпланетной станции «Хаябуса-2» рассказали, что во время исследования астероида Рюгу выяснилось, что на нем практически нет пыли.

Предыдущие исследования показали, что Рюгу относится к классу метеоритов, называемых углеродистыми хондритами — они составляют всего менее 5% всех метеоритов, которые падают на Землю.

Изучение таких небесных тел поможет ученым выяснить, как образовалась наша планета.

Недавно станция «Хаябуса-2» прислала детальные снимки рукотворного кратера, который получился после взрыва. Подробно исследовав снимки и данные с аппарата, ученые пришли к выводу, что на поверхности Рюгу есть два вида камней: шершавые темные или яркие гладкие.

Других образований на поверхности астероида нет. Например, на Луне большую часть поверхности занимает пыль и мелкие крупицы грунта, но на Рюгу этого нет.

Для нас остается загадкой, почему на Рюгу нет пыли. Это странно, потому что обычно пыль скапливается в космосе после столкновения разных тел, — пояснили астрономы.

Одно из самых возможных объяснений состоит в том, что мелкие частицы пыли становятся заряженными из-за солнечного излучения и исчезают.

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, к которому в конце июня прошлого года прилетела космическая станция «Хаябуса-2». Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.

